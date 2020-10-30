Малый бизнес Подмосковья избавят от плановых земельных проверок до конца 2021 года

В помощь малому бизнесу Подмосковья его избавят от плановых земельных проверок до конца 2021 года. Такая мера снизит нагрузку на предпринимателей в условиях пандемии, сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Так, в Подмосковье продлят мораторий на проведение плановых земельных проверок. Президент России поручил предусмотреть меру на расширенном заседании президиума Государственного совета 28 сентября.

Таким образом, плановые проверки для малого бизнеса проводиться не будут, однако осмотры и внеплановые проверки продолжатся Наталья Адигамова.

По распоряжению Владимира Путина о продлении запрета до 31 декабря следующего года соответствующие изменения вносят в законодательство страны.

Согласно поручению, запрет не распространяется на налоговый, таможенный или финансово-бюджетный контроль, на все виды деятельности и места контроля с высоким риском причинения вреда или возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера. Мораторий не относится к участникам бюджетного процесса.