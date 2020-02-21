От идеи до собственной фирмы. Бизнес-инкубатор для студентов запустили в университете «Синергия»

Работать на себя, заниматься бизнесом — об этом задумывается каждый второй студент. И его родители тоже. Но с чего начать, знают немногие. В университете «Синергия» появилась необычная программа для будущих предпринимателей — бизнес-инкубатор «Synergy Drive», где инновационные проекты студентов превращают в стартапы.

Источник фото: телеканал «360»

По словам директора института информационных технологий университета «Синергия» Станислава Косарева, студентов, готовых реализовывать свои идеи, много, поэтому проект решили сделать межфакультетским.

«У нас огромное количество студентов, которые хотят что-то делать, и мы хотели аккумулировать энергию ребят в какой-то проект. Поэтому возникла задумка реализовать межфакультетский проект. Там не только ребята айтишники, там дизайнеры, управленцы, маркетологи. Получается та самая синергия, когда ребята объединяются в один проект», — сказал Станислав Косарев.

Источник фото: телеканал «360»

Бизнес-инкубаторы есть и в других вузах, но здесь решили сделать ставку на информационные технологии и подготовку кадров в условиях роста цифровой экономики. Со своей задумкой Станислав Косарев отправился к ректору. Тот поддержал идею бизнес-инкубатора в Университете и объявил межфакультетский конкурс студенческих стартапов.

«Всего было прислано 90 проектов, из них коллеги — наши партнеры, работодатели, правительство Москвы выбрали 10, которые попали в инкубатор. Инкубаторы мы полностью поддерживаем, создаем им конкурентную среду», — рассказал ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

Источник фото: телеканал «360»

Бизнес-инкубатор — стартовая площадка для запуска и развития бизнеса. Первые появились в США, во времена Великой депрессии. По сути, Кремниевая долина, родина Стива Джобса — тоже бизнес-инкубатор. У нашей страны — свой путь.

«В России предпринимательство развивается только с 90-х годов, и то нельзя считать это предпринимательством. Фактически — с нулевых годов, я думаю, надо посмотреть еще пару лет, и много «единорогов» еще появится», — отметил эксперт «Synergy Drive» Александр Нечаев.

Термин «Unicorns», то есть «единороги» ввели недавно для компаний, чья капитализация за короткий период превысила миллиард долларов. И, конечно, какой студент не мечтает стать обладателем «единорога». Тем более, если Университет взял на себя привлечение инвесторов.

«Первые «птенцы» бизнес-инкубатора — студенты Владислав Артеменко и Валерий Киселев создали перспективный стартап — приложение для стрима. Стримеры рассказывают о происходящем в прямом эфире на разных площадках — Instagram, YouTube. Сегодня ими может воспользоваться каждый. Ребята уже тестируют свое приложение. Им предоставили все ресурсы — помещение, технику, помощь разработчиков и экспертов.

Источник фото: телеканал «360»

Конечная цель бизнес-инкубатора «Synergy Drive» — выпустить студентов, у которых есть зарегистрированное юридическое лицо, свой бизнес и прибыль!. А сам стартап заменит дипломную работу. К работе с готовыми IT — продуктами подключилось московское Агентство инноваций.