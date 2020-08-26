Бизнес и прокуратура будут сотрудничать в Волоколамске

«Для того, чтобы вопросы решались гораздо быстрее, чтобы они не уходили в длительные временные рамки, было принято решение прокурором Московской области и уполномоченным, что такие приемы должны проходить на местах. Предприниматели вместе с прокурорами будут искать решение тех или иных вопросов, с которыми они столкнулись», — сказала руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

Прокурор Волоколамска отметил, что любое обращение бизнеса в прокуратуре рассматривают тщательно.

Новый формат работы и предпринимателям, и представителям органов власти пришелся по душе. Удалось даже определить график будущих встреч.

«Один раз в месяц мы будем с городским прокурором вести совместный прием предпринимателей, это будет открытый прием с предварительной записью для того, чтобы можно было предварительно проработать тот вопрос, с которым предприниматель будет обращаться. А на встрече говорить не в первый раз, а уже имея предварительную юридическую проработку», — сказал руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волоколамском округе Федор Степанов.

Предприниматели говорят — иногда просто не знают, куда обратиться за помощью и боятся долгой бумажной волокиты. Встречи в новом формате эту проблему решают.

Обратиться за помощью лично в прокуратуру города могут представители малого и среднего бизнеса. С любой проблемой, которая находится в ведении ведомства. Это может быть коррупция, необоснованное вмешательство в работу и другие нарушения закона.