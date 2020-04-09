Бизнес готов делиться. Предприятие в Воскресенске доставило продуктовые подарки нуждающимся

Съедобные подарки подготовил для малоимущих семей животноводческий комплекс в Воскресенске. Сыр, молоко, творог, сметана — такой продуктовый набор собрали на предприятии. Волонтеры помогли развезти продукты, причем предусмотрены они были для тех, кто не входит в списки соцзащиты по предоставлению помощи в условиях пандемии.

Нуждающиеся семьи искали в соцсетях — например, в группе «Мамочки Воскресенска». Свои списки предоставила и администрация округа. Источник фото: телеканал «360» Пока семей, которым отвезли наборы, подготовленные акционерным обществом «Воскресенское» — десять. Но бизнес и дальше планирует помогать людям. Источник фото: телеканал «360» В Московской области различные предприятия совместно с волонтерами безвозмездно оказывают помощь, бесплатно доставляют продукты или товары первой необходимости жителям и врачам скорых и больниц в связи с коронавирусом. Подмосковным волонтерам власти пообещали предоставить бесплатный проезд, также губернатор Андрей Воробьев отметил, что ребят поблагодарят по окончании пандемии.