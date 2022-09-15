Бизнес-форум «Зебра» пройдет в Подмосковье 27 сентября | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 15:45 Поделиться Telegram

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Viber Бизнес-форум «Зебра» пройдет в Подмосковье 27 сентября

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В Доме правительства Московской области 27 сентября пройдет масштабный форум «Бизнес Зебра». Будут обсуждаться многие актуальные темы, например, поддержка, развитие и новые возможности для малого и среднего бизнеса. Организовывать этот форум будет Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Как подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, малый и средний бизнес постоянно вносит большой вклад в экономический рост всего региона. На его долю приходится почти треть всей региональной экономики. Только с начала этого года удалось зарегистрировать около 50 тысяч новых субъектов МСП.

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«Задача форума — поддержать эти тенденции и рассказать предпринимателям о новых возможностях, в том числе в неочевидных направлениях. Например, на мероприятии будет отдельная сессия о работе малого и среднего бизнеса в формате ГЧП», — анонсировала форум заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Сама глава Мининвеста будет проводить официальную церемонию открытия форума. Перед собравшимися выступят многие известные и важные спикеры, чьи обращения будут очень полезными для предпринимателей.

Основными темами, которые будут обсуждаться на форуме, станут меры поддержки малого и среднего предпринимательства, пути развития бизнеса в условиях неопределенности, возможные действия бизнесменов при форс-мажорах, а также многое другое. Кроме того, на форуме будет решаться большой ряд актуальных для бизнеса вопросов.

Среди спикеров мероприятия известные предприниматели — основатель агентства элитной недвижимости Whitewill Олег Торбосов, спортивный предприниматель Владимир Волошин, предприниматель и президент Федерации фридайвинга России Алексей Молчанов и другие. Форум начнется 27 сентября, в полдень. Ознакомиться с полной программой мероприятия можно на официальном сайте форума.

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