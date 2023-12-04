Подмосковье 04 декабря 2023, 13:56 Бизнес-форум о перспективах развития территорий пройдет в Коломне 5 декабря Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Форум для предпринимателей «Путеводитель по бизнесу Московской области» пройдет в Коломне 5 декабря. Участники обсудят актуальные тренды развития муниципалитетов, благоустройства существующих мест притяжения и создания новых.

Спикерами выступят представители правительства Московской области, Торгово-промышленной палаты Подмосковья и других компаний. Участникам расскажут о сфере туризма, технологиях создания объектов придорожного сервиса и другие аспекты этого направления.

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Мероприятие пройдет 5 декабря с 12:00 до 17:00 на площадке арт-квартала «Патефонка». С подробной информацией можно ознакомиться на сайте форума.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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