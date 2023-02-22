Эксклюзив 22 февраля 2023, 09:00 «Бизнес это просил». Власти Подмосковья рассказали, как родилась идея промышленной ипотеки Зампред правительства Подмосковья Зиновьева: создать промышленную ипотеку попросил бизнес РИА «Новости»

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Идея промышленной ипотеки родилась в Московской области, рассказала «360» зампред правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева. Она уточнила, что о такой мере поддержки власти попросили представители бизнеса, а в конце декабря прошлого года в регионе выдали первый подобный займ в стране.

По словам Екатерины Зиновьевой, Московская область была одним из инициаторов создания промышленной ипотеки. Идею в итоге реализовал Минпромторг России.

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«В конце ноября были подписаны первые соглашения с банками, выделены первые лимиты, и уже в конце декабря у нас в Московской области была подписана первая в стране промышленная ипотека. Это компания из Чехова, называется она „Электростарт“, производит металлические конструкции для линий освещения», — рассказала зампред областного правительства.

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Сейчас заявки на общую сумму в четыре миллиарда рублей подали еще 17 компаний. Собеседница «360» уточнила, что в основном это те, кому проблематично самостоятельно построить большое предприятие. Промышленную ипотеку выдают сроком на семь лет под 3 или 5% годовых. Предельная сумма — 500 миллионов рублей.

Екатерина Зиновьева отметила, что в правительстве обсуждают возможность увеличения суммы до двух миллиардов, а срок выплаты — до 10-15 лет. Процентная ставка при этом должна остаться прежней. Если власти одобрят изменение программы, воспользоваться помощью смогут больше представителей бизнеса.

«Мы очень рассчитываем, что как только эти изменения будут приняты, это поможет нам кратно увеличить количество заявок (на получение промышленной ипотеки — прим. ред.), потому что это был вопрос бизнеса, и бизнес это просил», — резюмировала зампред правительства Московской области.

Компания «Электростарт» из Чехова вложит полученные по ипотеке деньги в приобретение готового производственного цеха. На проект потратят 300 миллионов кредитных рублей.