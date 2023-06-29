Подмосковье 29 июня 2023, 12:56 Бивни мамонта нашли при благоустройстве в Зарайске зарайск

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В Зарайске при благоустройстве территории вокруг кремля археологи обнаружили бивни мамонта. Их возраст составляет не менее 23 тысяч лет, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Зарайский кремль — единственный подмосковный кремль, который полностью сохранился до наших дней. Рядом с его территорией находится памятник мирового значения, самое древнее поселение человека, обнаруженное в регионе, — Зарайская стоянка. Здесь не раз были обнаружены останки древних животных», — заявил министр Михаил Хайкин.

Зарайскую стоянку нашли в 1980 году. Археологи установили, что первые люди поселились там около 23 тысяч лет назад. Ранее на этом месте находили ребро мамонта. На нем древние люди нарисовали трех мамонтов.

Находки хранятся в музее при Зарайском кремле.

Благоустройство вокруг кремля в Зарайске проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы планируют завершить к сентябрю.

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