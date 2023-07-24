Подмосковье 24 июля 2023, 02:00 Любительский турнир по хоккею среди металлургов прошел в Сергиевом Посаде Дарья Леонова

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В Сергиевом Посаде состоялся любительский турнир по хоккею Ironice-2023. Соревнования посвятили Дню металлурга, за победу боролись представители четырех профильных предприятий: «Загорский трубный завод», «Уральская сталь», «Газпром трансгаз Москва» и «Трубная металлургическая компания».

Специальным гостем соревнований стал титулованный советский спортсмен, бывший главный тренер сборной России по хоккею Александр Якушев. Он принял участие в символическом выбросе шайбы, пообщался с поклонниками и раздал автографы.

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«Сейчас любительский хоккей развивается по всей России, этому способствует, конечно, и наш президент Владимир Путин, который не только уделяет ему большое внимание, но и сам играет в хоккей. И те задачи, которые он ставит в этом направлении, — в первую очередь это, конечно, популяризация хоккея, но самое главное — это здоровье. И надо сказать, что все турниры, которые сейчас проходят в России, эти задачи выполняют на 100%», — поделился именитый спортсмен.

По итогам соревнований победу одержала команда предприятия «Уральская сталь».

Развитие спортивной инфраструктуры по-прежнему одно из важных направлений в Подмосковье, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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