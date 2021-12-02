События 80-летней давности. Битву за Москву реконструируют в Красногорске

Военную реконструкцию «Отстоим Москву!» развернут в Красногорске 4 декабря. Жителям бесплатно покажут эпизоды 80-летней давности. Для зрителей воссоздадут переломный момент Великой Отечественной войны.

Событие пройдет в Музее техники Вадима Задорожного — он задействует в реконструкции танки из своей коллекции. Среди них Т-26, Т-60, пушка 53-К и не только. Для зрителей воссоздадут битву за Москву.

К подготовке привлекли свыше 100 реконструкторов из Москвы и Подмосковья, рассказал директор музея Вадим Задорожный.

Есть даты, которые нельзя забывать. Битва за Москву и события начала декабря 1941 года — переломный момент Великой Отечественной войны Вадим Задорожный.

Зрителей ждут пиротехнические спецэффекты, исторические костюмы и декорации.

«Все это позволит гостям совершить путешествие в прошлое, погрузиться в реальность воспроизводимого исторического периода и вспомнить о подвигах наших предков, о том какой ценой они победили фашизм», — отметил Задорожный.

Важность реконструкции отметил и временно исполняющий обязанности главы Красногорска Дмитрий Волков.

Чтить подвиг советских воинов, ценой жизни переломивших ход Великой Отечественной войны на подступах к столице, — наш долг Дмитрий Волков.

Вход будет бесплатным. Подробности можно уточнить на сайте музея.