Подмосковье 12 декабря 2022, 19:07 Битву за Крюково в годы Великой Отечественной войны реконструировали под Солнечногорском

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Реконструкцию боя с фашистами в годы Великой Отечественной войны показали в Андреевке под Солнечногорском. Более 30 реконструкторов из восьми клубов Москвы и Подмосковья воссоздали битву за Крюково.

Люди начали собираться на поле рядом с Андреевкой еще в 9 часов утра. Мероприятие началось с испытаний юнармейцев в возрасте от 12 до 17 лет. Больше 120 юношей и девушек прошли около десятка площадок, где нужно было забинтовать и перенести раненного, отжаться и выполнить упражнения на пресс, сориентироваться по компасу и преодолеть по веревкам переправу.

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«Участвует 10 команд по 10 человек. Это команды из Зеленограда, Москвы и Солнечногорска — команды общеобразовательных учреждений и команды военно-патриотических клубов и объединений», — рассказал главный судья соревнований Дмитрий Колтунов.

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После нескольких часов напряженных соревнований на поле появились реконструкторы в форме солдат Красной армии и СС. Точные копии одежды и обмундирования солдат того времени воссозданы по старым лекалам и архивным записям. Были на бойцах и оригинальные вещи, однако оружие давно не стреляет боевыми — его заряжают петардами.

Реконструированный бой шел полчаса, хотя на самом деле один из эпизодов конца операции «Тайфун» длился несколько дней. Сразу после боя реконструкторы фотографировались на память со зрителями и даже давали пострелять холостыми.

«Мероприятие мы посвятили 81-й годовщине контрнаступления под Москвой. Оно традиционное, ежегодное. Мы проводим его уже в четвертый раз, а сами игры у нас уже 14-е получаются», — рассказал организатор Виктор Лобанов.

Закончили военно-исторический праздник уже в сумерках. За целый день вместе с участниками в патриотическую атмосферу успели погрузиться более 300 человек.

Кроме массы впечатлений, подростки получили грамоты, призы, а лучшие — и более серьезные награды. В этом сезоне впервые вручили переходящий кубок атамана. Именно казаки из Андреевки при помощи федерального агентства «Росмолодежь», фонда президентских грантов и местных патриотов организовали это зрелищное мероприятие.

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