Битву Великой Отечественной войны реконструировали в парке «Патриот» на 23 Февраля

Сильные морозы не помешали отпраздновать День защитника Отечества в подмосковном парке «Патриот» исторической реконструкцией.

Праздновать День защитника Отечества в парк «Патриот» в Кубинке в −24 пришли самые смелые и закаленные. Здесь устроили большой праздник с участием танков и самолетов.

На 23 Февраля в Подмосковье приехали реконструкторы из разных уголков России и не только. В парке «Патриот», прямо напротив главного храма Вооруженных сил России, ожила Корсунь-Шевченковская битва февраля 1944 года — наступательная операция первого и второго Украинских фронтов.

«Уже 1944 год, уже все понимали, наши солдаты уставшие, но у них была вера в победу, и они шли, несмотря ни на что», — отметил Владимир Змеев, реконструктор.

Зрители после реконструкции смогли и сами подержать оружие. Пострелять можно было из современных орудий, а также, наоборот, из старинного арбалета.

Для того чтобы согреться, гости парка катались на катке и пили горячий чай.

Подробности — в сюжете «360».