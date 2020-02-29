    29 февраля 2020, 17:09

    Битва рецептов и вкусов. Фестиваль солдатской каши прошел в Черноголовке

    Александр Акишин, Анастасия Максимовских

    В селе Ивановском под Черноголовкой сошлись лучшие и самые быстрые кашевары со всего Подмосковья. Все блюда готовились по солдатским рецептам и оценивались судьями. В гуще событий побывал корреспондент «360».
    Битва рецептов и вкусов. Фестиваль солдатской каши прошел в Черноголовке | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Полевая кухня здесь по-настоящему полевая. Поэтому для начала нужно было хотя бы разжечь костер.

    Битва рецептов и вкусов. Фестиваль солдатской каши прошел в Черноголовке | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Участники соревнований не сомневались в своих силах.

    «Я, как бывший пионер, конечно, смогу», — поделился участник соревнований Олег Шиянов.

    Битва рецептов и вкусов. Фестиваль солдатской каши прошел в Черноголовке | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Чтобы узнать рецепт каши, нужно было, разумеется, обратиться к женщинам. Пошли к ним — а там небольшой рабочий конфликт. Если на один котелок приходится больше двух хозяек — хорошего обычно не жди. Здесь их — сразу четыре.

    Битва рецептов и вкусов. Фестиваль солдатской каши прошел в Черноголовке | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «Вода выкипит, гречка разварится!» — переживает участница соревнований Раиса Соловьева.

    Битва рецептов и вкусов. Фестиваль солдатской каши прошел в Черноголовке | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Каша должна быть солдатской — но может быть вполне себе авторской. Хочешь — добавь соли, не нравится — поправь сахаром. Главное — чтобы было вкусно.

    Битва рецептов и вкусов. Фестиваль солдатской каши прошел в Черноголовке | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    К завершению соревнований у котелка с несколькими командиршами все, наконец, успокоились. Ведь главное, что каша удалась на славу.

    Битва рецептов и вкусов. Фестиваль солдатской каши прошел в Черноголовке | Изображение 7
    Источник фото: телеканал «360»

    Помимо солдатских каш по разным рецептам, на фестивале делали и блины, так что участники и зрители остались сытыми и довольными.