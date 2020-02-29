Битва рецептов и вкусов. Фестиваль солдатской каши прошел в Черноголовке
Полевая кухня здесь по-настоящему полевая. Поэтому для начала нужно было хотя бы разжечь костер.
Участники соревнований не сомневались в своих силах.
«Я, как бывший пионер, конечно, смогу», — поделился участник соревнований Олег Шиянов.
Чтобы узнать рецепт каши, нужно было, разумеется, обратиться к женщинам. Пошли к ним — а там небольшой рабочий конфликт. Если на один котелок приходится больше двух хозяек — хорошего обычно не жди. Здесь их — сразу четыре.
«Вода выкипит, гречка разварится!» — переживает участница соревнований Раиса Соловьева.
Каша должна быть солдатской — но может быть вполне себе авторской. Хочешь — добавь соли, не нравится — поправь сахаром. Главное — чтобы было вкусно.
К завершению соревнований у котелка с несколькими командиршами все, наконец, успокоились. Ведь главное, что каша удалась на славу.
Помимо солдатских каш по разным рецептам, на фестивале делали и блины, так что участники и зрители остались сытыми и довольными.