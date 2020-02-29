Битва рецептов и вкусов. Фестиваль солдатской каши прошел в Черноголовке

В селе Ивановском под Черноголовкой сошлись лучшие и самые быстрые кашевары со всего Подмосковья. Все блюда готовились по солдатским рецептам и оценивались судьями. В гуще событий побывал корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

Полевая кухня здесь по-настоящему полевая. Поэтому для начала нужно было хотя бы разжечь костер.

Источник фото: телеканал «360»

Участники соревнований не сомневались в своих силах.

«Я, как бывший пионер, конечно, смогу», — поделился участник соревнований Олег Шиянов.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы узнать рецепт каши, нужно было, разумеется, обратиться к женщинам. Пошли к ним — а там небольшой рабочий конфликт. Если на один котелок приходится больше двух хозяек — хорошего обычно не жди. Здесь их — сразу четыре.

Источник фото: телеканал «360»

«Вода выкипит, гречка разварится!» — переживает участница соревнований Раиса Соловьева.

Источник фото: телеканал «360»

Каша должна быть солдатской — но может быть вполне себе авторской. Хочешь — добавь соли, не нравится — поправь сахаром. Главное — чтобы было вкусно.

Источник фото: телеканал «360»

К завершению соревнований у котелка с несколькими командиршами все, наконец, успокоились. Ведь главное, что каша удалась на славу.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо солдатских каш по разным рецептам, на фестивале делали и блины, так что участники и зрители остались сытыми и довольными.