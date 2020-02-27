Битва ресторанов впервые прошла в Солнечногорске

Битва между кулинарами впервые прошла в городском округе Солнечногорск. На кухне состязались шесть местных кафе и ресторанов. Жюри оценивали блюда и обслуживание стола.

На столе зародилось царское блюдо — столь любимая императрицей Екатериной утка с яблоками и малиной. Повара готовят яство по старинному рецепту, но в авторском оформлении.

«У нас здесь, вроде бы, малиновый соус, и заодно и декорируем. Обжаренное филе утки с карамелизированными яблоками в сочетании со сливочным нежным соусом, и свежие ягоды: малина, голубика», — сказала Татьяна Торгашова, официант ресторана.

Блюдо почти готово. Пора нести на дегустацию к жюри. Но устоять перед изыском оказалось сложно. Запах так и манит.

Такая жаркая битва между кулинарами в округе проходит впервые. На суд экспертам: авторские блюда Солнечногорья, десерты и салат «Оливье». У каждой из команд — свой креативный подход.

Битва серьезная, на ножах. Шедевры нужно творить быстро. Смотрят и на умение команд обслужить клиента за столом. Пока один из членов жюри оценивал сервис, увлекся одним из десертов.

В битве определяют лучших опытные повара и кондитеры, местные чиновники и общественные деятели. Самый почетный судья кулинаров — президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман. Для него еда — вещь интимная. Любит дегустировать изыски только за закрытой дверью.

«Это все пачкается, разжевывается, кусается, присматривается. Ну, то есть это внутренний процесс, он всегда такой, вы знаете, не самый кинематографичный. Мы с вами поговорим и потом закроем дверь с членами жюри, и начнем чавкать», — сказал Леонид Гелибтерман, член жюри «Битвы ресторанов».

Когда жюри расставили баллы, наступил волнительный момент. На сцене объявили победителя.

В планах у победителей — познакомиться со звездами ресторанного небосклона. В июле шеф-повар ресторана хочет отправиться в Санкт-Петербург. Там лучшие кулинары мира будут проводить свои мастер-классы. Будут даже мишленовские лауреаты и легендарные шеф-повара королевских семей.