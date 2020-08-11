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    11 августа 2020, 16:23

    Битва экоблогеров развернулась на пляже под Можайском

    Анастасия Максимовских , Екатерина Бутовская , Елена Кононова

    Олег Балаев из Можайска убирал мусор с единомышленниками еще до того, как экология стала трендом. Он создал волонтерский центр, который имеет филиалы в большинстве городских округов Подмосковья. К парню подтянулись школьники, студенты, известные блогеры и тиктокеры.
    Битва экоблогеров развернулась на пляже под Можайском

    Все лето волонтеры устраивали субботники на береговых линиях — поддерживали федеральный проект «Чистая вода».

    Битва экоблогеров развернулась на пляже под Можайском | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Очередная уборка состоялась на пляже Москвы-реки под Можайском. Смотрите подробности в сюжете «360».

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