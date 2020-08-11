Битва экоблогеров развернулась на пляже под Можайском

Все лето волонтеры устраивали субботники на береговых линиях — поддерживали федеральный проект «Чистая вода».

Источник фото: телеканал «360»

Очередная уборка состоялась на пляже Москвы-реки под Можайском. Смотрите подробности в сюжете «360».