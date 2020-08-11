11 августа 2020, 16:23
Битва экоблогеров развернулась на пляже под Можайском
Олег Балаев из Можайска убирал мусор с единомышленниками еще до того, как экология стала трендом. Он создал волонтерский центр, который имеет филиалы в большинстве городских округов Подмосковья. К парню подтянулись школьники, студенты, известные блогеры и тиктокеры.
Все лето волонтеры устраивали субботники на береговых линиях — поддерживали федеральный проект «Чистая вода».
Очередная уборка состоялась на пляже Москвы-реки под Можайском. Смотрите подробности в сюжете «360».