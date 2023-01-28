Подмосковье 28 января 2023, 23:09 Битумный терминал в Волоколамске установил фильтр от вредных веществ

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Жители Волоколамска пожаловались собственникам ООО «Биоэн Терминал» на неприятный запах. В итоге руководство битумного терминала установило современные системы очистки загрязненного воздуха. Они минимизировали вредные выбросы в атмосферу.

Предприятие представляет собой автоматизированный комплекс для приема битума с автомобильного и железнодорожного транспорта, его хранения, перекачивания и налива в тары и битумовозы.

В Волоколамске находится одно из 20 предприятий компании — битумное хранилище. К каждому резервуару подключили стальной трубопровод, по которому загрязненный воздух отправляется на очистку.

«На территории хранилища также можно увидеть ангары, в которые заезжают машины при загрузке и выгрузке битума. К ним также подключаются специальные трубы улавливающие испарения», – сообщил руководитель битумного терминала в Волоколамске Евгений Чубаров.

На территории предприятия установлено спецоборудование. Любой житель может отслеживать уровень загрязнения воздуха в онлайн-режиме.

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