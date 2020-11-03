«Битки Серпуховские» посоревнуются за первое место на конкурсе «Вкусы России»

«Битки с луком» производят фермеры хозяйства «Иван да Марья» из Серпухова. Они возродили рецепт тех самых котлет из говядины с луком в панировочных ржаных сухарях, которые пробовал летом 1892 года Антон Павлович Чехов: «Был в Серпухове, ел там биток с луком…».

На ферме «Иван да Марья» работают все члены семьи. В хозяйстве 15 свиней вьетнамской вислобрюхой породы и 10 дойных коз. В следующем году фермеры планируют подать заявку на получение гранта в рамках господдержки «Агростартап».

Глава хозяйства Анна Сулима знает все секреты приготовления битков и решила представить историю Серпухова на конкурсе в простом традиционном блюде русской кухни.

Конкурс «Вкусы России» проводят с целью познакомить потребителей с многообразием блюд России, поддержать позиции малого и среднего предпринимательства, оказать содействие в продвижении региональных брендов продуктов питания. Победителей ожидает федеральная маркетинговая поддержка, которая поможет развить узнаваемость бренда и увеличить продажи.

«Московская область входит в пятерку лидеров по количеству заявок. На сегодняшний день планируют заявиться на конкурс 17 предприятий Подмосковья», — сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

Источник фото: russiantastes.ru

Прием заявок на «Вкусы России» завершится 9 ноября. Проверку и экспертную оценку заявок конкурсная комиссия проведет с 10 по 30 ноября. Параллельно с экспертной оценкой 19 ноября на официальном сайте конкурса будет запущено народное голосование. Итоги конкурса подведут до 11 декабря.