Подмосковье 08 декабря 2022, 23:06 Биотехнологическая компания «Робиос» запустит производство в Серпухове

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В Серпухове испекторы Минжилполитики выдали разрешение на ввод в эксплуатацию производственно-складского комплекса компании «Робиос». Его застройщиком выступила компания «Шакор», инвестиции в проект составили порядка 100 миллионов рублей.

В пресс-службе Минжилполитики уточнили, что комплекс представляет собой двухэтажный корпус площадью почти 1500 квадратных метров, там древесину будут очищать от коры, раскалывать и сушить, после чего использовать в качестве основы для изготовления консерванта. На производстве будет создано 23 рабочих места.

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Компания «Робиос» занимается изготовлением натурального антиоксиданта из хвойных пород деревьев — дигидрокверцитина. Его используют в косметической, пищевой, фармацевтической и сельскохозяйственной промышленностях в качестве основного ингредиента и консерванта.

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Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.

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