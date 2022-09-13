Признаки обитания бурого медведя обнаружили в заказнике в Клину | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 19:52 Поделиться Telegram

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Viber Признаки обитания бурого медведя обнаружили в заказнике в Клину

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Обследовавшие заказник «Саньковский» в Клину биологи обнаружили там признаки пребывания бурого медведя. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.

Заказник «Саньковский» — один из самых богатых в видовом отношении природных объектов Подмосковья, напомнил глава Минэкологии Тихон Фирсов. В нем обитают 121 вид животных, в том числе 88 — птиц и 19 млекопитающих.

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«Самое главное: в ходе последнего обследования обнаружены признаки пребывания здесь бурого медведя. Пока неизвестно, живет он здесь постоянно или забрел в заказник в процессе миграции. Но уже сам факт стал одним из ценнейших наблюдений последнего времени», — отметил министр.

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Кроме того, на территории заказника обитают краснокнижные растения и животных. Среди них орлан-белохвост, серый сорокопут, белая лазоревка, а также черный коршун, луговой лунь, серый журавль и другие.

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