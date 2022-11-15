Подмосковье 15 ноября 2022, 14:57 Биологи обнаружили в Егорьевске несколько видов бабочек из Красной книги

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В Министерстве экологии Московской области рассказали о том, как проходит анализ последних наблюдений за природой в регионе. Недавно биологам удалось прийти к очень интересному выводу, когда они проводили подробное обследование маршрутов на территории Егорьевска. Там обнаружилось множество видов краснокнижных бабочек. Среди них оказалось два вида шашечниц.

«Это очень ценное наблюдение, особенно если учесть тенденцию к сокращению количества бабочек в городах и крупных поселениях. Специалисты МГУ подсчитали, что количество насекомых, включая бабочек, сокращается на 25-30 процентов каждые 30 лет. Тем больше причин беречь подмосковные популяции, которые пока благополучны», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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В Егорьевске биологи нашли множество бабочек, занесенных в Красную книгу. В том числе, встретились червонец титир, червонец фиолетовый и многие другие. Проводилась работа и над изучением растений в этом городском округе. Удалось выявить охраняемые виды растений — некера перистая и баранец обыкновенный. Из других систематических групп были обнаружены прыткая ящерица, черный коршун, орлан-белохвост, муравьиный лев.

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