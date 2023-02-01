01 февраля 2023, 10:31
Биолог из Истры получил награду ЮНЕСКО на международном конгрессе
Ученый-биолог и скульптор из Истры принял участие в I Международном конгрессе влиятельных женщин, где получил награду от иранского ЮНЕСКО. Мероприятие проходило в Тегеране.
На конгрессе отметили вклад семи влиятельных женщин из разных стран, которые внесли вклад в социальную сферу жизни. Елена Казанцева из Истры стала единственной представительницей России в этом году. Всего в конгрессе участвовали 70 ученых, бизнеследи, министров и жен глав государств.
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Елена отметила, что восхищается Ираном и отношением людей к образованию. Образованного человека там очень ценят и уважают.
Жительница Истры получила три высших образования, является кандидатом биологических наук, а также членом Московского союза художников и Истринского объединения краеведов.
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