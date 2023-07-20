Подмосковье 20 июля 2023, 10:56 Биокомбинат в Лосино-Петровском увеличил выпуск вакцин для животных Телеканал «360»

Читать 360tv в

Щелковский биокомбинат в Лосино-Петровском подвел итоги работы и наметил планы на будущее. За последние годы предприятие увеличило выпуск вакцин для животных.

Биокомбинат выпускает современные ветеринарные препараты. Свыше 600 специалистов работает там на высокотехнологичном оборудовании.

Реклама

«Предприятие на протяжении последних пяти лет демонстрирует позитивную динамику и с точки зрения объемов продаж, и с точки зрения прибыли. И за последние три года выручка выросла на 40%», — поделился директор предприятия Олег Акилин.

Директор биокомбината не только отчитался о работе предприятия, но и наметил планы будущее.

«Щелковский биокомбинат — это градообразующее предприятие и бюджетообразующее предприятие. По итогам 2022 года оно не только не просело в выпуске своей продукции, но и увеличило выпуск продукции и налоговые поступления в консолидированный бюджет Московской области», — отметил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Глава округа наградил тружеников предприятия, которые добились наилучших показателей по качеству и производительности труда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 50 проектов импортозамещения запустят в регионе в 2023 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».