Подмосковье 01 декабря 2023, 02:00 Биокомбинат организовал международную конференцию технологов в Лосино-Петровском Валерия Тингаева

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В Лосино-Петровском округе прошла международная научно-практическая конференция по биотехнологиям и вакцинам. Ее организовали Щелковский биокомбинат и ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической промышленности».

В мероприятии поучаствовали около 200 человек.

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«В настоящее время ситуация такая, что необходимы современные препараты и достаточное количество этих препаратов. Потому что в рамках программы импортозамещения, в рамках развития нашей отрасли возникает очень много новых направлений», — заявил директор биокомбината Олег Акилин.

С докладами выступили более 15 специалистов, в том числе из Китая. На конференции обсудили научные разработки, связанные с вакцинами. Организаторы мероприятия планируют сделать его ежегодным.

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