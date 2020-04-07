Биогазовая станция в Подмосковье будет перерабатывать до 200 тысяч тонн органических отходов

Уточняется, что «Полигон Тимохово» — один из крупнейших полигонов твердых коммунальных отходов не только в стране, но и в Европе.

Установка биогазовой станции позволит снизить объемы выбросов веществ, загрязняющих атмосферу, а также улучшит органолептические показатели воздуха в районе.

Она будет вырабатывать не имеющее запаха биоудобрение и «зеленую» электрическую, тепловую энергию.

«Министерство энергетики Московской области поддерживает бережное и ответственное отношение к природе, энергетическим ресурсам планеты. <…> Появление на полигонах генерирующих установок работающих на основе ВИЭ — биогаза — важный шаг к улучшению экологической обстановки в регионе», — отметил глава профильного ведомства Александр Самарин.