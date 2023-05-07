Подмосковье 07 мая 2023, 13:43 Билеты на IХ Международный фестиваль Чайковского начали продавать в Подмосковье

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В День рождения великого русского композитора Петра Чайковского открылась официальная онлайн-продажа билетов на IХ Международный фестиваль искусств его имени. Мероприятие пройдет с 23 июня по 2 июля на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника композитора в Клину, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Программу откроет выступления худруководителя фестиваля Юрия Башмета, оперного певца Ильдара Абдразакова и солистов Молодежной Оперной Программы Большого театра и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Их посвятят 150-летию Федора Шаляпина.

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Уже 24 июня актеры театра выступят с литературно-музыкальным спектаклем «Истории Любви». В мероприятии поучаствуют Михаил Пореченков, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий и другие.

На основной сцене 25 июня Большой театр посвятит зрителям постановку «Кармен-сюита». Солистами будут Кристина Кретова и Игорь Цвирко.

Концерт для фортепиано и трубы № 1 Шостаковича сыграет Денис Мацуев с Юрием Башметом. Мероприятие состоится 30 июня.

Уже 1 июля свою программу представит Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Фестиваль завершится 2 июля оперной постановкой «Свадьба Фигаро» от «Геликон — оперы».

Также в рамках фестиваля в Сестрорецком парке и мемориальной гостиной музея-заповедника пройдут концерты и мастер-классы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

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