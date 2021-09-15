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    15 сентября 2021, 23:59

    Билборды «Фермеры Подмосковья в лицах» появились в 13 городских округах

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    В 13 городских округах Московской области разместили билборды «Фермеры Подмосковья в лицах». Их установили под руководством Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

    Билборды «Фермеры Подмосковья в лицах» появились в 13 городских округах | Изображение 1

    «Участие в кампании в поддержку отечественных продуктов приняли фермеры Московской области. На 14 рекламных конструкциях в 13 городских округах региона размещены билборды „Фермеры Подмосковья в лицах“», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

    Билборды «Фермеры Подмосковья в лицах» появились в 13 городских округах | Изображение 2

    Билборды с фермерами появились в Рузе, Волоколамске, Шатуре, Серпухове, Орехово-Зуеве, Раменском, Чехове, Луховицах, Истре, Подольске, Егорьевске, Ленинском и Богородском округах.

    В ближайшее время к проекту присоединятся еще 10 городских округов области, добавил Сергей Воскресенский.