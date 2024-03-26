Подмосковье 26 марта 2024, 09:56 Библиотеку в поселке Фосфоритный отремонтируют в 2024 году Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Читать 360tv в

Библиотека в поселке Фосфоритный закрылась на ремонт. Работы планируют завершить к 1 августа.

На время ремонта библиотеки читатели не останутся без книг. Сотрудники Воскресенской центральной библиотечной системы пригласили жителей поселка Фосфоритный воспользоваться услугами библиомобиля. Он начал работу с 26 марта. Там можно получить книги и доступ к другим информационным ресурсам.

Реклама

Ранее Воскресенский медиацентр стал лауреатом всероссийского конкурса «Журналисты за местное самоуправление». Церемония награждения победителей прошла в Государственной думе. Журналистов отметили за новостной проект «Град ТВ».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».