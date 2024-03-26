26 марта 2024, 09:56
Библиотеку в поселке Фосфоритный отремонтируют в 2024 году
Библиотека в поселке Фосфоритный закрылась на ремонт. Работы планируют завершить к 1 августа.
На время ремонта библиотеки читатели не останутся без книг. Сотрудники Воскресенской центральной библиотечной системы пригласили жителей поселка Фосфоритный воспользоваться услугами библиомобиля. Он начал работу с 26 марта. Там можно получить книги и доступ к другим информационным ресурсам.
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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Воскресенск
Ремонтные работы
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