Система виртуальной реальности появится в библиотеке в Королеве | 360°

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11 октября 2022, 15:20

Система виртуальной реальности появится в библиотеке в Королеве

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Библиотека семейного чтения и досуга имени Маршака получит грант на модернизацию по итогам федерального конкурса. Там создадут центр притяжения для жителей и место для встреч, общения и чтения книг.

Ранее модульную библиотеку открыли в микрорайоне Текстильщик. Там проводят мастер-классы, лекции и творческие встречи. Теперь новый облик получит учреждение в Юбилейном.

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В библиотеке уже работает робот-помощник «Настя», а посетителям доступны 4D-книги. В планах создать там лего-стену, приобрести систему виртуальной реальности и обновить фонд. Обслуживание переведут на электронный читательский билет. Проект реализуют в следующем году.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о приеме 53 сирот из Донбасса. Глава Московской области подчеркнул, что ребята обретут дом и семью — для этого сделают все возможное.

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