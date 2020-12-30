Библиотеку имени Андрея Белого открыли в Балашихе после ремонта

Библиотека имени Андрея Белого была построена в 1979 году. Ее реконструировали в рамках нацпроекта «Культура». Учреждение стало его участником благодаря победе в конкурсе «Библиотека нового поколения — модельная библиотека».

«Мы довольны всем, что увидели — от стиля, в котором оформлена библиотека, до ее наполнения. Пообщались сегодня с местной молодежью, которая уже придумала те мероприятия и направления, которые могут быть сюда внедрены. Для нас это очень важно, потому что все наши нововведения мы запускаем с оглядкой на молодое поколение», — сказала Елена Харламова.

Книги — теперь не единственная ценность библиотеки имени Андрея Белого. Ее залы наполнили современными гаджетами и технологиями. Здесь появился аттракцион виртуальной реальности, 3D-сканер, компьютерный класс.

Учреждение превратилось в многогранное образовательное пространство, которое объединяет молодежный клуб любителей русского языка, творческую мастерскую, кино- и изостудию, школу блогинга и фотоискусства, площадку для занятий участников проекта «Активное долголетие» и другие направления. Площадь разделена таким образом, что каждый читатель сможет заниматься, не мешая другим — это одна из особенностей формата модельной бибилиотеки.

«Вы видите, что теперь в зале нет традиционных столов со стульями — а есть столы на четыре человека, где можно подключить свой гаджет, ноутбук и работать. У нас появились подиумы — это молодежная зона с удобными креслами-мешками, где ребята будут сегодня проводить поэтический баттл. Еще одна новинка — это станция самообслуживания», — рассказала директор «ЦБС имени Андрея Белого» Зинаида Голощапова.

Она добавила, что здание библиотеки было капитально отремонтировано. Приведены в порядок все инженерные сети, заменены окна, отреставрирован фасад здания, выполнена перепланировка помещений.

Сегодня в Балашихе после капремонта открылись сразу два дома культуры — «Северный» и «Балашиха».