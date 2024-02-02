Подмосковье 02 февраля 2024, 15:20 Библиотеки в Химках составили рейтинг самых востребованных авторов Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В городском округе Химки составили рейтинг самых популярных авторов среди посетителей библиотек. Лидеры прошлого года — Александр Пушкин, Федор Достоевский и Михаил Булгаков.

Наибольшей популярностью у читателей пользуются романы «Евгений Онегин», «Братья Карамазовы».

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Библиотеки превращаются из простого места для хранения в современные центры по проведению интеллектуального и культурного досуга благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и главы города Дмитрия Волошина.

«Мы продолжаем своими мероприятиями и акциями формировать новую модную тенденцию: не только вовлекать читателей в мир литературы, но и расширять само понятие „библиотека“», — рассказала заведующая городской библиотекой № 3 Анастасия Князева.

Ранее в Химках открыли «Умную библиотеку». Это универсальное, современное, комфортное пространство для творчества и образования. Концепция «Умной библиотеки» была представлена на федеральном уровне и стала победителем национального проекта «Культура».

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