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    21 января 2021, 14:22

    Игротеки, Wi-Fi и велопарковки появятся в 15 библиотеках Подмосковья до конца года

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Еще 15 библиотек модернизируют в Подмосковье к концу года. Там появятся места для зарядки гаджетов, игротеки, бесплатный Wi-Fi, велопарковки. Гости смогут поработать с ноутбуками, выпить кофе и перекусить.
    Игротеки, Wi-Fi и велопарковки появятся в 15 библиотеках Подмосковья до конца года | Изображение 1

    Такие современные библиотеки уже есть в Подмосковье. Сейчас их 15, но к концу года станет 30. Каждое учреждение приведут к новому стандарту.

    Например, это коснется и филиала библиотеки №14 в Королеве. В ней обустроят детскую зону, обновят компьютерную технику, установят интерактивную панель с семейным кинотеатром для виртуальных экскурсий.

    Все это сделают на федеральные средства. По задумке авторов, в библиотеке появится семейный культурно-просветительский центр.

    Игротеки, Wi-Fi и велопарковки появятся в 15 библиотеках Подмосковья до конца года | Изображение 2

    В этом году в Подмосковье планируют продлить время работы библиотек до 21:00. Появятся и новые виды интеллектуального досуга.

    Сегодня для работы в библиотеках Московской области активно привлекают молодежь, включая студентов последних курсов. У региона одна из самых больших библиотечных сетей в России.