Игротеки, Wi-Fi и велопарковки появятся в 15 библиотеках Подмосковья до конца года

Такие современные библиотеки уже есть в Подмосковье. Сейчас их 15, но к концу года станет 30. Каждое учреждение приведут к новому стандарту.

Например, это коснется и филиала библиотеки №14 в Королеве. В ней обустроят детскую зону, обновят компьютерную технику, установят интерактивную панель с семейным кинотеатром для виртуальных экскурсий.

Все это сделают на федеральные средства. По задумке авторов, в библиотеке появится семейный культурно-просветительский центр.

В этом году в Подмосковье планируют продлить время работы библиотек до 21:00. Появятся и новые виды интеллектуального досуга.

Сегодня для работы в библиотеках Московской области активно привлекают молодежь, включая студентов последних курсов. У региона одна из самых больших библиотечных сетей в России.