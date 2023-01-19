Подмосковье 19 января 2023, 13:53 Библиотеки Подмосковья выдали более 30 миллионов книг в 2022 году Unsplash

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Посетители подмосковных библиотек в 2022 году взяли на 1,5 миллиона больше книг, чем в 2021-м. Читальни выдали на руки почти 31 миллион экземпляров самой разной литературы.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что чаще всего жители брали книги художественной и научно-популярной литературы.

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В прошлом году библиотеки региона пополнили свои фонды на 300 тысяч новых книг. Это были новинки художественной литературы, книги для детей, научно-популярные издания, образовательная и справочная литература. В этом году планируется закупить еще столько же.

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В Подмосковье работают 924 библиотеки, среди них одна областная (Московская губернская универсальная библиотека). Помимо этого, организовано 13 модельных библиотек, до конца года откроются еще четыре.

С начала января в Подмосковье открылось несколько социальных объектов. Среди них пристройка к школе № 4 в микрорайоне Депо в Лобне и новая школа на месте заброшенного госпиталя в городском округе Балашиха. Поручение о сносе этого здания губернатор Андрей Воробьев дал еще в 2019 году.