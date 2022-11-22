Подмосковье 22 ноября 2022, 12:59 Библиотеки Подмосковья проведут свыше 600 программ для детей на каникулах

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Библиотеки Подмосковья подготовили свыше 600 программ для детей в дни каникул. Это творческие встречи, мастер-классы, квесты и другие мероприятия.

В Центральной детской библиотеке Электростали пройдут квесты и викторины, а также акварельная студия по иллюстрации книг.

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В библиотеке № 27 в Подольске проведут праздник русской деревянной ложки с играми и конкурсами, а в Дубне пройдет игра-путешествие по сказке «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и мастер-класс по гжельской росписи. В Жуковском уже прошла викторина в честь 115-летия Астрид Линдгрен и мастер-класс по каллиграфии.

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Кроме того, в библиотеках пройдут литературные встречи, экскурсии и выставки.

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