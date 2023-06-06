06 июня 2023, 12:43
Библиотеки Подмосковья проведут более 400 программ в День русского языка
День русского языка отметят в Подмосковье 6 июня. В этот день в библиотеках региона проведут свыше 400 тематических мероприятий.
Как рассказали в Минкультуры туризма Подмосковья, День русского языка отмечают в день рождения Александра Пушкина. Поэтический праздник проведут в Луховицкой библиотеке имени поэта Морозова.
Реклама
Послушать чтецов также смогут посетители библиотеки Красногорска, а в Электростали проведут интерактивную программу для всей семьи. Открытый микрофон, лекторий и конкурс рисунков на асфальте проведут в Домодедове.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Праздники
Общественные акции
Реклама
Реклама