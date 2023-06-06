Подмосковье 06 июня 2023, 12:43 Библиотеки Подмосковья проведут более 400 программ в День русского языка Министерство культуры и туризма МО

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День русского языка отметят в Подмосковье 6 июня. В этот день в библиотеках региона проведут свыше 400 тематических мероприятий.

Как рассказали в Минкультуры туризма Подмосковья, День русского языка отмечают в день рождения Александра Пушкина. Поэтический праздник проведут в Луховицкой библиотеке имени поэта Морозова.

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Послушать чтецов также смогут посетители библиотеки Красногорска, а в Электростали проведут интерактивную программу для всей семьи. Открытый микрофон, лекторий и конкурс рисунков на асфальте проведут в Домодедове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

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