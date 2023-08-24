Подмосковье 24 августа 2023, 14:32 Библиотеки Подмосковья проведут более 2 тысяч мероприятий в день открытых дверей 26 августа Министерство культуры и туризма МО

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В субботу, 26 августа, в библиотеках Подмосковья пройдет день открытых дверей. Для гостей подготовили более двух тысяч интересных мероприятий — об этом стало известно из Министерства культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут записаться на занятия кружков и объединений, ознакомиться с новыми книгами, посетить мастер-классы, концерты, встречи с писателями, поучаствовать в квестах, викторинах, турнирах по шахматам и настольным играм.

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Губернская библиотека приглашает на квест «Тайна третьей планеты», квизы по вселенной Алисы Селезневой, а также на мастер-классы по шахматам и театральному искусству.

Многие библиотеки поддержали инициативу Губернской библиотеки и день открытых дверей посвятят научной фантастике и освоению космоса. Гостям покажут фильмы и мультфильмы, проведут чтение произведений фантастов, все желающие смогут создать модели космических кораблей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в регионе.