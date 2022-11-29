Подмосковье 29 ноября 2022, 18:57 Библиотеки Подмосковья присоединились к проекту молодежного цифрового творчества

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В Московской области активно реализуют проект «Библиотека как центр молодежного цифрового творчества». Занятия в рамках проекта посещают молодые люди от 14 до 24 лет.

Проект «Библиотека как центр молодежного цифрового творчества» запустил Фонд поддержки и развития отечественной культуры, театрального искусства и русского языка «МТФ „Русская классика“.

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В рамках проекта в библиотеках Клина запустили курс по созданию аудиокниг, а в Лобне молодые люди обучаются видеомонтажу. В Долгопрудном проводят занятия по видеоблогингу, в Химках обучают программированию.

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Библиотека Электростали предоставляет возможность попробовать свои силы в дизайне интерьеров, а в Егорьевске можно принять участие в 3D-моделировании. Основы робототехники можно изучить в библиотеке Королева, а медиакраеведению ребят обучат в Ленинском районе.

Проект реализуют при поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья и при поддержке субсидий из бюджета региона и Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества в 2022 году.

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