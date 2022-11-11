Подмосковье 11 ноября 2022, 17:46 Библиотеки Подмосковья приняли посетителей более 15 млн раз с начала года

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Библиотеки Подмосковья посетили около 15 миллионов раз с начала года, рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина. Чаще всего они брали книги и приходили на мероприятия.

«Библиотеки Подмосковья — это популярные культурные центры. Кроме книг, посетителей привлекают также встречи с известными людьми, мастер-классы, лекции и многое другое», — отметила она.

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Всего в Подмосковье работает 853 библиотеки. По нацпроекту «Культура» было открыто 13 модельных учреждений. В следующем году появится еще четыре. Для них закупили свыше 110 тысяч новых книг.

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