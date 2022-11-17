Подмосковье 17 ноября 2022, 15:22 Библиотеки Подмосковья примут участие в фестивале памяти Владимира Высоцкого

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Международный фестиваль, посвященный 85-летию барда и поэта Владимира Высоцкого, проведут в 2023 году в библиотеках Подмосковья. Событие объединит поэтов, художников и музыкантов России и стран зарубежья.

30 ноября завершается прием заявок от библиотек, которые хотят присоединиться к пятому арт-фестивалю «Я только малость объясню в стихе». Для того, чтобы стать площадкой проведения мероприятий памяти Владимира Высоцкого, нужно заполнить форму и кратко рассказать о том, какие события читальня хотела бы провести.

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В 2023 году в России будут отмечать 85-летие любимого барда, а фестиваль станет одним из главных событий. Тысячи библиотек и мемориальных музеев поэта по всей стране уже присоединились к акции. Участие в фестивале впервые примут читальные залы из Болгарии и Казахстана.

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Связаться с организаторами и задать вопросы можно по электронной почте artcol1@mail.ru или по телефону +7 951 372-61-88.

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