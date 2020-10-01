Библиотеки Подмосковья перейдут на новый график работы с 5 октября

«Одним из первых нововведений стало продление рабочих часов каждой из пилотных библиотек — теперь они будут работать до 21:00. В вечернее время запланировано проведение квизов и дебатов, музыкальных вечеринок и интеллектуальных игр, кинолектории и мастер-классы», — приводит сайт текст сообщения пресс-службы Министерства культуры Московской области.

Пилотными участниками проекта стали 15 культурных учреждений в разных уголках региона. Основная цель новшества — повысить популярность библиотек у молодежи. Возле них появятся велопарковки, в зданиях будет работать бесплатный Wi-Fi. В библиотеках оборудуют специальные зоны, где можно будет отдохнуть, попить кофе и поесть. Руководство оформит игротеки с настолками.

Первое мероприятие — сетевая викторина по любимым книгам и фильмам — пройдет во всех 15 библиотеках уже 9 октября.