Подмосковье 31 марта 2023, 11:51 Библиотеки Подмосковья назвали топ-10 самых востребованных детских книг Фотобанк Московской области

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В канун Международного дня детской книги, который отмечается во всем мире в день рождения Андерсена, 2 апреля, библиотеки Подмосковья составили рейтинг самой популярной литературы. На первом месте оказались рассказы про Незнайку.

Министерство культуры и туризма Подмосковья представило полный список детских книг, которые наиболее востребованы в библиотеках.

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Самым популярным произведением стала трилогия о Незнайке Николая Носова. Также большим спросом пользуются «Денискины рассказы» Виктора Драгунского и повесть «Два капитана» Вениамина Каверина.

Юных читателей по-прежнему привлекают «Чебурашка» Эдуарда Успенского, «Мой домашний айсберг» Анны Анисимовой, «Тайник в доме художника» Тамары Михеевой, «Приключения Васи Куролесова» Юрия Коваля и серия про умную собачку Соню Андрея Усачева.

В топ-10 также вошли «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексей Толстого, произведения про Алису Селезневу Кира Булычева, «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара и «Чучело» Владимира Железникова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников с победами на международной олимпиаде по физике. Учащиеся физтех-лицея имени Капицы в составе сборной завоевали шесть медалей в Бухаресте.

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