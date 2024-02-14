Подмосковье 14 февраля 2024, 15:43 Библиотеки Химок приняли участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Библиотеки Химок присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Она приурочена ко Дню книгодарения. Жители города могут принести свои книги в шесть библиотек округа с 12 по 18 февраля.

Инициаторами акции стали Российская государственная детская библиотека и Ассоциация «Растим читателя». Мероприятие проводят при поддержке Министерства культуры России, Российского книжного союза и Ассоциации книгораспространителей России.

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В акции участвуют библиотеки:

— Библио-холл по адресу Юбилейный проспект, № 20,

— Умная библиотека на улице Калинина, № 13,

— Городская библиотека № 7 в Подрезково, на улице Новозаводская, № 5,

— Центральная детская библиотека на улице Московская, № 30,

— Детская библиотека № 3 на улице Мельникова, № 29с1,

— Городская библиотека № 4 в Сходне, на улице Мичурина, № 6.

«Международный день книгодарения — отличная традиция. Основная цель — напоминание о том, что книга — лучший подарок. Рада, что библиотеки Химок присоединились к этой акции», — отметила депутат городского округа Химки Галина Болотова.

Желающие могут подарить библиотекам как произведения современных авторов, так и классические произведения в новых изданиях. Перед передачей книг стоит обратить внимание на их состояние — целостность обложки и наличие всех страниц.

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