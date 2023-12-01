Подмосковье 01 декабря 2023, 23:35 Библиотеке в Дмитрове исполнилось 105 лет Телеканал «360»

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Одно из самых известных и старейших учреждений культуры Дмитровского городского округа празднует 105-летие. Его образовали в ноябре 1918 года.

Библиотека имеет более 80 тысяч книг. В ней проводят досуговые и образовательные мероприятия.

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«Современная библиотека — это прежде всего культурный центр, досуговый, Это то учреждение, которое привлекает всех, кого-то с точки зрения чтения книг, кого-то с точки зрения клубов по интересам, кого-то с точки зрения мастер классов», — рассказала директор библиотеки Зинаида Злотникова.

В 2022 году Дмитровская библиотека победила в конкурсе национального проекта «Культура». На ее модернизацию выделили грант в размере 10 миллионов рублей. За счет этих средств в учреждении обновили фонды, библиотеку оснастили современной мебелью, техникой и интерактивным оборудованием. Администрация Дмитровского городского округа поддержала процесс обновления библиотеки и профинансировала проведение текущего ремонта в размере 15 миллионов рублей.

«В те времена, когда она только зарождалась, и те люди, которые организовывали эту библиотеку, рождали фактически за огромные суммы. И очень приятно, что мы продолжаем эту работу», — сообщил глава округа Илья Поночевный.

В библиотеке работают творческие литературные, музыкальные, художественные студии, любительские объединения и клубы по интересам. При участии выдающихся деятелей культуры и представителей творческой интеллигенции города в библиотеке проводятся просветительские мероприятия, литературно-музыкальные вечера, презентации новых книг и творческие встречи с писателями, лауреатами литературных премий, членами литературных объединений, краеведами, кинодеятелями, организуются выставки творческих работ и фотовыставки.

В Дмитровской библиотеке собран уникальный книжный фонд. Коллекция насчитывает более тысячи экземпляров. Издания, хранящиеся в редком фонде, постепенно оцифровывают.

«Я пришла в 89-м году. Это была традиционная библиотека с бумажными формулярами. А сейчас она такая современная, даже сравнивать сложно. Все компьютеризировано. И облик библиотеки изменился за столько времени», — рассказала ведущий библиотекарь отдела социального медиамаркетинга Ольга Красавина.

За годы существования библиотеки произошло много событий и перемен, но библиотека неизменно делает главное — приобщает людей к знаниям, учит их мыслить, читать и мечтать.

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