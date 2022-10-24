Библиотека в Щелкове стала лауреатом всероссийского конкурса истории казачества | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 15:12 Библиотека в Щелкове стала лауреатом всероссийского конкурса истории казачества

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Библиотека в Щелкове стала лауреатом престижного Всероссийского конкурса. Он называется «Лучшие практики библиотек по сохранению, развитию и популяризации истории и культуры российского казачества».

Победителей в этом конкурсе выявляли сразу по нескольким номинациям. Например, выбирали библиотеку, которая смогла провести лучшее мероприятие для детей, для молодежного общества, для более старших людей. Соревновались также самые современные медиапроекты, которые за последнее время реализовывались в российских библиотеках.

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В целом конкурс собрал 42 библиотеки со всей России. Щелковской центральной библиотеке удалось победить в номинации о мероприятии, которое было посвящено детям и подросткам. Награждение пока еще не состоялось, оно назначено на 26 октября. Награждать победителей будут в Доме Пашкова.

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