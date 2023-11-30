Подмосковье 30 ноября 2023, 15:27 Библиотека в поселке Покровский Городок отпраздновала 70-летие Культурно-досуговый центр "Часцовский"

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Встречу «Назад в СССР» провели в библиотеке поселка Покровский Городок по случаю 70-летия учреждения. Участников праздника посвятили в почетные читатели и общество книголюбов.

Коллектив библиотеки поздравила председатель Комитета по культуре Одинцовского округа Ирина Ватрунина. Гостям праздника показали документальный фильм, в котором использованы фотографии из архива. Также на мероприятии отметили работу специалиста Екатерины Галаевой — библиотекаря в третьем поколении.

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Покровская библиотека начала работу в 1953 году. С 2023-го учреждение стало структурным подразделением Захаровского сельского дома культуры. Фонд библиотеки насчитывает около семи тысяч книг. Здесь есть литература на любой вкус: от классики до фантастики.

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