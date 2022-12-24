Подмосковье 24 декабря 2022, 02:20 Библиотека в Коломне заработала в новом формате после ремонта Капитальный ремонт провели в библиотеке в Коломне Pxhere

Читать 360tv в

Жители Коломны теперь приходят в библиотеку не только за книгами. После капитального ремонта здесь проходят лектории, игры, викторины. Строители сделали перепланировку, заменили коммуникации, установили двери, а концепцию разработали сотрудники учреждения. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью центральной городской библиотеки имени Королева Юлия Младенцева.

«Можно взять книгу, присесть на скамеечку или удобные качели и в такой спокойной обстановке почитать будто находишься не в библиотеке, а в сквере», — отметила она.

Реклама

Также в библиотеке появилась гардеробная и арт-зал, который сделали на месте читального. На оборудованной сцене теперь репетируют юные артисты театральной студии. В библиотеке проводится много мероприятий, среди которых встречи с интересными людьми и концерты. За год здесь побывало почти 50 тысяч человек.

Реклама

«У нас три уровня освещения, что позволяет подстраиваться под мероприятие. У нас здесь проходят мероприятия как для детей, так и для взрослых — для разной аудитории», — подчеркнула Младенцева.

Арт-зал также является коворкинг-центром. Пока нет занятий здесь можно, например, читать книги. Их в фондах библиотеки более 68 тысяч, и каждый год появляются новинки. В 2022 поступило почти 700 новых изданий. Посетителям обновленная библиотека понравилась.

«То, что было раньше и то что стало сейчас даже не сравнивается и технически очень хорошо оснащена библиотека, тут можно проводить разные мероприятия», — сказала жительница Коломны Ирина Краснова.

Средства на капитальный ремонт выделили из муниципального бюджета. Переделка обошлась почти в пять миллионов рублей. В 2023 году работы будут продолжены. В читальне оборудуют детскую зону. Ремонт стал своего рода подарком на юбилей — Центральной городской библиотеке в этом году исполнилось 30 лет.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».