Библиотека с зоной отдыха и выставочным залом открылась в Дмитрове | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 16:54 Поделиться Telegram

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Viber Библиотека с зоной отдыха и выставочным залом открылась в Дмитрове

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Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека открылась 27 сентября после модернизации. Учреждение стало победителем конкурса на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» в 2022 году.

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Дмитровская библиотека стала 12-й модельной библиотекой в Подмосковье, модернизированной в рамках национального проекта «Культура». В обновленной библиотеке обслуживание полностью автоматизировано. Это сделано с помощью современных информационных систем. Кроме того, здесь будет работать библиотечный робот для обслуживания читателей.

В процессе модернизации полностью реорганизовали пространство библиотеки. Теперь здесь есть центр чтения, интеллект-зал и зал творчества, зал редкой книги, выставочная зона (арт-холл), зона отдыха (лаунж-зона) и зал-трансформер, в котором будут проходить разнообразные мероприятия. Закуплено почти пять тысяч книг.

Финансирование этого проекта составило 10 миллионов рублей. На эти деньги была закуплена мебель, новые книги, техника и оборудование, оформлен интерьер.

Для удобства читателей время работы библиотеки продлено до 21 часа.

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