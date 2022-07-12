Библиотека №1 в Химках станет современным культурным центром

Мебель из ДСП двадцатилетней давности, угрюмые бежевые стены и не самый современный ассортимент книг — сейчас библиотеке № 1 в Химках сложно привлечь новых читателей. Но эта картина совсем скоро изменится и заиграет новыми красками: из обычной муниципальной читальни сделают современный культурно-образовательный центр.

Библиотеку полностью реконструируют в современное пространство в белых и зеленых тонах. И хотя сейчас во многих городских учреждениях стараются уходить от живых растений, здесь решили поступить иначе: цветы будут практически в каждом уголке. После ремонта библиотека станет не просто книгохранилищем, а настоящим местом интеллектуального отдыха и встреч с единомышленниками. Кроме этого, в освободившихся после реконструкции помещениях, которые раньше использовались для хранения старых книг, появится маленький детский сад с отдельным входом и звукоизоляцией.

«Такие палисадики, которые мы открываем по программе нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, помогают нам решить проблему нехватки мест в детских садах и значительно сократить очереди. В прошлом году мы уже открыли три палисадика, в этом планируем открыть еще шесть», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Планируется, что в обновленной библиотеке можно будет не только погрузиться в удивительный мир литературы, но и раскрыть свой творческий потенциал.