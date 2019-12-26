Библиотека на колесах. В Подмосковье появились «читающие» автобусы

Акция «Читай без остановок» началась в Подмосковье. 200 маршрутных автобусов в 46 городах области оборудованы специальными кармашками, в которых, помимо информационных афиш и закладок, пассажир найдет книгу. Ее можно не только почитать по пути на работу, но и забрать с собой.

В «читающем» автобусе в Красногорске проехались министр культуры Московской области Елена Харламова и глава округа Эльмира Хаймурзина. Сначала они выбрали книгу в библиотеке, а потом сели в «читающий транспорт».

Источник фото: телеканал «360»

«Читающие» автобусы появились на подмосковных маршрутах. В салоне пассажиры могут найти книгу в кармашке на спинке сидений. Также там есть информационные афиши и буклеты.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы положили афишу. Пока ты едешь, ты можешь посмотреть, где какие выставки идут в январе–феврале, где какие спектакли идут. Мы кладем сюда рассказ про библиотеку, мимо которой ты проезжаешь, и которая о тебе позаботилась и оставила книги», — рассказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

А вот главе Красногорска сразу приглянулась закладка с цитатой из стихотворения любимой поэтессы Анны Ахматовой. Ее Эльмира Хаймурзина тоже обнаружила в кармашке на сиденье.

Источник фото: телеканал «360»

Пассажиры, привычно использующие автобус для поездки на работу, признались, что приятно удивлены такой инициативой. «На работу еду, а тут такое. Вы знаете, приятно. Люди сейчас от книг оторваны, одни сплошные гаджеты, а здесь знакомые строчки Пушкина», — поделился впечатлениями один из пассажиров, Валерий Панасюк.

Источник фото: телеканал «360»

По правилам буккроссинга любой желающий может сдать в «читающий» транспорт свои книги. Для этого нужно просто принести их в библиотеку. Сотрудники проверят состояние, подклеят, поставят фирменный знак акции. А если книга вам понравилась — напишите свои впечатления прямо на обороте. Возможно, ваш отзыв вдохновит еще одного пассажира.

«Я подписала книгу и надеюсь, что кто-то оставит свой отзыв в ответ. Мы точно посмотрим на реакцию наших пассажиров и ее разовьем — пойдем в РЖД, МЦД. А может, муниципальные автобусы пустим с аудиокнигами», — рассказала о планах министр культуры.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас таких автобусов в Подмосковье 200, и за 2020 год эта цифра вырастет в три раза. Читать без остановок можно будет во всех автобусах с надписью «читающий транспорт». Ну а если книжка показалась вам особенно интересной, забирайте домой и читайте в свое удовольствие.