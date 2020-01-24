Библиотека на колесах. Пять «читающих» автобусов запустили в Химках

В Химках начали курсировать «читающие» автобусы. Этот необычный транспорт — настоящий рай для книгомана. Всего автобусов пять. Как легко узнать их среди прочих и какие книги там можно прочитать, расскажет «360».

«Читающий» транспорт — еще и отличная находка для тех, кто скучает в пути. Здесь можно найти книги на любой вкус: от детских сказок до детективов.

Горожане быстро освоились в четырехколесной библиотеке. Говорят, читать в транспорте вполне удобно.

Источник фото: телеканал «360»

Если вы доехали до нужной остановки, а книга вас увлекла — ее можно забрать с собой. А также принести в автобус из дома те произведения, которые вы уже прочитали.

Кстати, на одном из таких автобусов сейчас «катается» абсолютный бестселлер — роман Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Совсем скоро эта история выходит на большие экраны, а значит, спрос на книгу в магазинах повысится. У жителей Химок же есть возможность прочитать это произведение совершенно бесплатно. Книгой поделилась корреспондент «360» Сабина Салимова. Кроме того, она добавила предсказания для читателей. Если вы найдете эту книгу в автобусе, сделайте фото и поделитесь им в соцсетях с хештегом #360химки.

Источник фото: телеканал «360»

По Химкам курсирует пять таких автобусов, под номерами: 1, 3, 4, 8 и 14. Узнать их легко — на каждом есть специальные наклейки. «Читающий» транспорт можно найти и в других городах Подмосковья. В акции участвуют 46 округов и почти 200 автобусов. Свой не пропустите.