«Библионочь-2022» в Подмосковье собрала более 42 тысяч участников

Более 42 тысяч человек посетили в Московской области площадки XI Всероссийской ежегодной акции «Библионочь». Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«В акции приняли участие порядка 800 библиотек Подмосковья. Они подготовили для посетителей более двух тысяч разнообразных мероприятий. А самыми посещаемыми стали библиотеки Краснознаменска, Дубны, Коломны, а также Пушкинского и Сергиево-Посадского округов», — отметила Каклюгина.

Для жителей и гостей Подмосковья «Библионочь» — это возможность обсудить любимые книги, принять участие в литературных конкурсах, экскурсиях, послушать лекции.

«В каждом городском округе Подмосковья библиотеки подготовили насыщенные программы для своих читателей: кинопоказы, спектакли, мастер-классы, встречи с известными людьми. Программа рассчитана на гостей всех возрастов. Мероприятия в рамках акции проводились бесплатно», — подчеркнула министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.